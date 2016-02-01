Kayseri'de 1 milyar dolarlık proje için halk oylaması

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 milyar dolarlık bütçeyle hayata geçirilmesi planlanan Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi için çalışmalar, tarihi doku ve kamuoyu yoklamasıyla belirlenen halkın eğilimi dikkate alınarak başlayacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, devasa bir projeyi hayata geçirmek için adım attıklarını ve bunu yaparken vatandaşların görüşünü de almak istediklerini ifade etti.

Bu kapsamda belirlenen projeleri numaralandırılarak halkın oyuna sunduklarını anımsatan Çelik, vatandaşların kullandığı oyların sayımının tamamlandığını bildirdi.

Halk oylaması sonucunda 1 numaralı projeye 496, 2 numaralı projeye 617 ve 3 numaralı projeye 250 oy çıktığını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Teknik ekibimizle birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Ulaşım, otopark, yeşil alan, sosyal donatı gibi unsurlar açısından değerlendirmeler yapacağız. Bölgede bulunan 12 tarihi eserin korunması ve meydanla bütünleşmesi gibi unsurları dikkate alacağız ve hangi projeyle yürüyeceğimize karar vereceğiz. Şubat ayı sonuna kadar çalışmaları sonuçlandırmayı hedefliyoruz. Kesin projeyi şubat ayı sonunda açıklamayı planlıyoruz. Üç projeyle ilgili halkın farklı yollardan görüşlerini aldık. Gerek oy vererek düşüncelerini ifade eden halkımıza gerekse Sahabiye'de yaşayan ve projeyle yakından ilgilenen sakinlerimize projelerle ilgili farklı kanallarla görüş belirten hemşehrilerimize teşekkür ediyorum."