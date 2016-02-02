Kayseri'de karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Seydili Mahallesi'nde yaşayan Yusuf Öztürk'ten (40) uzun süre haber alamayan arkadaşları evine geldi.
Kapının açılmaması üzerine kırarak içeri giren arkadaşları Öztürk'ü hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Öztürk'ün sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğünü belirledi.
Öztürk'ün cesedi, Yahyalı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.