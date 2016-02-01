KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında "Bir Şubat Evi" adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehir Tiyatrosu'nda sahnelenen, "Bir Şubat Evi" adlı tiyatro oyunu, ocak ayı kültür sanat faaliyetlerinin son etkinliği oldu.Yakup Er'in yazıp yönettiği oyunda, imam hatipli öğretmen ile öğrencilerin 28 Şubat sürecinde maruz kaldıkları baskılar, kara komedi tarzında sahneye taşındı. Bu oyunla, 28 Şubat süreci, bir ailenin yaşadıkları üzerinden seyirciye aktarıldı.
Kayseri'de kültür sanat ekinlikleri
01/02/2016 17:59