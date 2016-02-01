Kayserili hayırseverden şehit ailesine daire

KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Orhan Düzgün'ün, hayırsever bir ailenin, şehit jandarma uzman çavuş Fazlı Altuntaş'ın ailesi için satın aldığı daireyi şehidin eşi ve çocuklarına teslim ettiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Düzgün, makamında şehidin eşi Dilek Altuntaş, oğulları Fatih ile Köksal Alperen, babası Köksal Altuntaş, annesi Züleyha Altuntaş ve amcası Orhan Altuntaş'la bir araya geldi.

Burada konuşan Düzgün, daha önce 14 şehit ailesine ev bağışlayan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir hayırsever tarafından şehidin ailesine konut alındığını belirtti.

Şehidin çocukları adına düzenlenmiş dairenin tapusunu, Fatih ve Köksal Alperen ile şehidin eşi Dilek Altuntaş'a takdim eden Düzgün, şunları kaydetti:

"Kahraman şehidimizi bir kez daha bu vesileyle rahmetle anıyoruz. Allah sizlere ve çocuklarınıza daha başka acılar yaşatmasın. Çocuklarımızın bahtı açık olsun. Bu ülke ve millet için, bayrak için en büyük varlıklarını kaybetmiş olan ailelere destek olmanın, en önemli görevlimiz. Ben bir kez daha tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum."

Şehidin eşi, babası ve annesi de, "Devletimizden ve bu hayırlı işe vesile olan hayırseverimizden Allah razı olsun" ifadesini kullandı.