Kayserispor Kulübü Başkan Vekili Ortaköylüoğlu:

KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un başkan vekili Oğuz Ortaköylüoğlu, ara transfer döneminde kadrolarına kattıkları 4 futbolcunun takıma doğrudan katkı sağlayabilecek kalitede olduğunu söyledi.

Ortaköylüoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ara transfer döneminde William Alves de Oliveira, Birol Parlak, Ali Ahamada ve Adnane Tighadouini ile sözleşme imzaladıklarını belirtti.

Nokta transferlerle kadro derinliğinin arttığına dikkati çeken Ortaköylüoğlu, şöyle devam etti:

"Ara transfer dönemindeki amacımız ikinci yarıya daha güçlü ve daha alternatifli bir kadroyla girmekti. Titizlikle bir çalışma yürütüldü. Bu çalışmalarda kulübümüzün menfaatleri hep ön planda tutuldu. Takımımızın eksiklerini bilerek hareket ettik. Çalışmalarımız teknik direktörümüzle istişareli bir şekilde yapıldı. Yaptığımız transferlerin takımımıza doğrudan katkı sağlayabilecek kaliteli oyuncular olduğunu düşünüyoruz. İhtiyacımız olan bölgelerde takımımıza katkı sağlayabilecek kaliteli oyuncular transfer ettik. İnşallah transfer hayırlı olur ve futbolcular takımımıza katkı verir."

Ortaköylüoğlu, iyi bir takıma sahip olduklarını vurgulayarak, taraftar desteğiyle ligde başarılı sonuçlar alacaklarına inançlarının tam olduğunu sözlerine ekledi.