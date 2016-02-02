KUDER'den dış ticaret seminerleri

KAYSERİ (AA) - Kayseri Uluslararası Öğrenci Derneği (KUDER), ihracat yapmak ve mevcut ihracat pazarlarını geliştirmek isteyen misafir öğrencilere yönelik dış ticaret seminerleri düzenliyor.

KUDER'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Dış Ticaret Uzmanı Adem Dinçaslan'ın rehberliğinde gerçekleştirilen seminerler, öğrencilere eğitimlerinin yanında ileriye dönük ek gelir sağlamayı ve öğrencilerin pratik becerilerinin oluşturulmasına imkan sunmayı amaçlıyor.

Seminerlerde uzmanlar, katılımcılara ihracatta sağlanan devlet yardımları, yurtdışı fuar destekleri, ürünlerinin markalaşması ve marka imajının yerleştirilmesi, pazara giriş desteği, pazara giriş engelleri ve çözüm yolları gibi konular hakkında bilgi veriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KUDER Başkanı Mücahit Bulut, "Seminerler, Türkiye'nin 2023 hedeflerine katkı sağlayarak stratejik düşünen ve uzun vadeli planlar yapan, paydaşlar arasında koordinasyonu en üst düzeyde tutarak fikir üreten ve fikirlerini uygulamaya dönüştürebilen Müslüman tüccarlar yetişmeyi amaçlıyor. KUDER olarak dünyanın 80 farklı ülkesinden eğitim-öğretim amacıyla Kayseri'ye gelen ilim muhaciri öğrencilere ensar olabilme sorumluluğuyla hareket etmekteyiz. Bu bağlamda bir ticaret şehri olan Kayseri'nin birikimlerinden, misafir öğrencilerimizin de istifade etmesini istedik" ifadelerini kullandı.

KUDER Eğitim Sorumlusu Müslim Yalçın da şunları kaydetti:

"KUDER' in temel gayesi, misafir öğrencilerimizin KUDER çatısı altında evrensel kardeşlik değerlerine sahip, temel dini bilgiler açısından donanımlı, modern dünyayı ve dünya sistemini tanıyan, organizasyon kabiliyeti yüksek, ülkesinin ve İslam dünyasının durumunun ve ihtiyaçlarının farkında, İslam medeniyetinin ve tarihinin ana hatlarına vakıf, farklılıklara karşı müsamahalı birer 'gönüllü medeniyet elçisi' olarak ülkelerine dönmelerini sağlamaktır. Dış ticaret seminerlerinin temel hedefiyse ümmete sıkıntı olan bir meseleye kalıcı çözümler üretmektir. Müslüman tüccarlar yetiştirmek gayesiyle dış ticaret seminerleri icra ediyoruz."



