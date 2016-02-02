Melikgazi TOKİ bölgesine yeni okul

KAYSERİ (AA) - Vali Orhan Düzgün, Melikgazi TOKİ bölgesinde 24 derslikli 720 öğrenci kapasiteli ortaokulun yapımının tamamlandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte gerçekleştirilen kamu yatırımları kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığından temin edilen ödenekle Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca ihalesi gerçekleştirilen okulun inşaatının tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Düzgün, eğitim öğretimin, standartlara uygun fiziki ortamlarda gerçekleştirilebilmesi adına kamu yatırımlarının hızla devam ettiğini vurgulayarak, TOKİ'de yapılan ortaokulun bölgedeki önemli bir eksiği tamamlayacağını kaydetti.



Düzgün, maliyeti 3 milyon 178 bin lira olan Melikgazi TOKİ Ortaokulunun yapımına 2013 yılının ekim ayında başlandığını hatırlatarak, 1 Aralık itibariyle geçici kabulünün yapıldığını, peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarının tamamlanması ile okulun eğitim öğretime başlayacağını belirtti.



Kayseri'nin en ücra köşesinde yaşayan çocukların da eğitim hakkının kutsal olduğunun altını çizen Vali Düzgün, gerek kamu gerek özel sektör olarak eğitim ve öğretime yapılan yatırımların çocukların daha iyi bir geleceğe hazırlanmaları açısından taşıdığı öneme işaret etti.



Kamu yatırımları ve hayırseverlerce yaptırılan okullar sayesinde Kayseri'de sınıf başına düşen öğrenci sayısının Türkiye ortalamasına göre daha iyi olduğunu belirten Düzgün, "Sürdürülecek eğitim yatırımlarıyla geleceğimizin teminatı çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim almalarına olanak tanınacak" değerlendirmesinde bulundu.

