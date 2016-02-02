Milletvekili Tamer, ERÜ Rektörü Güven'i ziyaret etti

KAYSERİ (AA) - AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven'i ziyaret etti.

AK Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tamer, bir süre önce ERÜ rektörlüğüne atanan Güven'i makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun temennisinde bulundu.



Tamer, eski rektör Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur ile uyumlu bir çalışma süreci geçirdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Dekanlık sürecinde verdiğiniz özverili çalışmanın, rektörlükte de devam edeceği kanaatindeyim. Erciyes Üniversitesinin şimdiye kadar hem akademik olarak, hem de bilimsel olarak önemli bir yerinin olduğunu biliyoruz. Sizin bu çıtayı daha ileriye taşıyacağınıza eminim. Bu arada bizim de milletvekilleri olarak üzerimize düşen, sizlere yardımcı olabileceğimiz ne varsa yanınızdayız. Yeni görevinizde başarılar diliyorum. Allah hayırlı mübarek etsin."

Prof. Dr. Güven de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kayseri'de her zaman üniversite, siyaset, yöneticiler ve halk arasında iyi bir iletişim olmuştur. Hep beraber bu üniversitenin gelişmesi için çalışmışlardır. Üniversitenin gelişmesine paralel olarak, şehirde gelişmiştir. Dolayısıyla hem bu şehrin gelişimine, hem de ülkenin gelişimine katkıda bulunmak için üniversite olarak elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Sizlerin destekleri olmadan da bunu yapmamız mümkün değil. Bu desteği göreceğimizden de eminiz. Bundan sonrası için inşallah daha iyi işler yaparız."