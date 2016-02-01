Talas'ta askerlere uğurlama

KAYSERİ (AA) - Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, asker uğurlama törenine katıldı.

Talas Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Palancıoğlu, Başakpınar, Süleymanlı ve Kepez mahallelerindeki gençleri askere uğurladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Palancıoğlu, "Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Ülkemizi bölmek isteyen terör örgütünün emeline ulaşmaması için mücadele edeceğiz. Sizler de inşallah ülkemizi savunmak için askere gideceksiniz. İnşallah askerliğinizi sapasağlam yaparak geri döneceksiniz ve ben de nikahlarınızı kıyacağım. İnşallah güle güle gidip gelirsiniz. Vatani görevlerinizde başarılar diliyorum, yolunuz açık olsun" İfadelerini kullandı.

Palancıoğlu, daha sonra askere gidecek gençler için düzenlenen mevlit programına katıldı.