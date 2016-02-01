KİLİS (AA) - Kilis'in Elbeyli ilçesinde, Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Çıldıroba köyü sınır hattı birinci derece askeri yasak bölgede, Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan kişiyi yakaladı.
Yabancı uyruklu olduğunu belirlenen şüpheli, İl Jandarma Komutanlığına teslim edildi.
Terör örgütü DAEŞ mensubu olduğu değerlendirilen zanlıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kilis'te yabancı uyruklu kişi yakalandı
01/02/2016 16:50
KİLİS (AA) - Kilis'in Elbeyli ilçesinde, Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.