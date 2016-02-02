KİLİS (AA) - Kilis'in Elbeyli ilçesinde, Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan, 9'u çocuk 13 kişi yakalandı. Terör örgütü DAEŞ mensubu oldukları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Çıldıroba köyü sınır hattı birinci derece askeri yasak bölgede, Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan bir grubu fark etti. Yakalanan 9'u çocuk 13 kişi, İl Jandarma Komutanlığına teslim edildi.
Terör örgütü DAEŞ mensubu olduğu değerlendirilen, 4 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
Kilis'teki askeri yasak bölgede 13 kişi yakalandı
02/02/2016 13:47
- Elbeyli'de yakalanan 4 kişinin terör örgütü DAEŞ mensubu oldukları değerlendirildi
KİLİS (AA) - Kilis'in Elbeyli ilçesinde, Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan, 9'u çocuk 13 kişi yakalandı. Terör örgütü DAEŞ mensubu oldukları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.