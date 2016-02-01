Kırıkkale'de yaban hayatına yem desteği

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de kar yağışı nedeniyle aç kalan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.



Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Neslihan Akdemir, av koruma kontrol ekipleriyle Denek Dağı'nda yaban hayvanlarının yaşam alanlarına tavuk eti ve buğday bıraktı.



Akdemir, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, olumsuz kış koşullarından etkilenen ve kar nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı çeken yaban hayvanlarının daha kolay yiyecek bulmasını sağlamak amacıyla kentin çeşitli bölgelerinde yemleme çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Yerli ve göçmen kuş olarak bulunan çulluk, bıldırcın, keklik türleri için kırık buğday ve mısır; doğan, şahin, kartal gibi yırtıcı kuşlar ile tilki, kurt, sansar, çakal gibi hayvanlar için de parça et bıraktıklarını anlatan Akdemir, şunları kaydetti:

"Yemleme çalışmalarıyla hayvanların yerleşim yerlerine inmelerini engellemeye çalışıyoruz. Ayrıca hayvan popülasyonlarının devamını sağlıyoruz. Yemleme çalışmalarında 1 ton buğday, 500 kilogram tavuk parça et kullandık. Yemleme çalışmalarıyla kar tabakasıyla örtülü alanda yem bulması zorlaşan yaban hayvanların aç kalmamasını sağladık. Yaban hayvanlarının kendi yaşam ortamında beslenmelerini sağlıyoruz."