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Kızılırmak'ta "Yeşil Vadi" çalışmaları başladı

Kızılırmak'ta "Yeşil Vadi" çalışmaları başladı
Kızılırmak'ta "Yeşil Vadi" çalışmaları başladı
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- Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Kırıkkale-Ankara arasında yürütülen "Yeşil Vadi" projesinin ilk etabında, botanik bahçeleri, bisiklet yolları, golf sahaları, tenis kortları, futbol ve basketbol sahaları, yürüyüş yolları, spor merkezleri, doğal amfi ve kır bahçeleri oluşturulması planlanıyor - Kırıkkale Valisi Kolat: "Projeyle Doğu Anadolu'ya ve Doğu Karadeniz'e seyahat eden bütün vatandaşlar için doğayla iç içe, sağlıklı ve kaliteli bir ortam oluşturulacak. Ayrıca bölgenin ekonomik ve sosyal yönden kalkınmasıyla, Kırıkkale cazibe merkezi haline gelecek"

KIRIKKALE (AA) - ZEKERİYA KARADAVUT - Kırıkkale Valiliği koordinesinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yürütülen ve Anadolu'nun en büyük rekreasyon alanı olarak hayata geçirilecek olan "Yeşil Vadi" projesinin ilk etap çalışmalarına başlandı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesine bağlı Hacıballı köyü ile Ankara-Kırıkkale arasında, Kızılırmak Nehri üzerinde başlayan ilk etap çalışmaları kapsamında, Kızılırmak Vadisi boyunca uzanan 500 bin metrekarelik alanda, botanik bahçeleri, bisiklet yolları, golf sahaları, tenis kortları, futbol ve basketbol sahaları, yürüyüş yolları, spor merkezleri, doğal amfi, kır bahçeleri, restoran, kafeteryalar, kondisyon istasyonları, alışveriş alanları, evcil hayvan barınakları gibi çeşitli alanlar yapılacak.

Kırıkkale Valisi Ali Kolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyle Kırıkkaleli ve Ankaralı vatandaşlara doğayla iç içe, sağlıklı, kaliteli yaşam ve ayrıcalıklı bir ortam sunulmasının amaçlandığını söyledi.

- "Anadolu'nun en büyük rekreasyon alanı"

Kızılırmak Vadisi'nde mesire alanlarının yanı sıra, Kızılırmak'la bütünleşen peyzajlar, ağaçlandırma alanları, her yaştan insanın ilgisini çekecek etkinlik alanlarının oluşturulacağını belirten Kolat, şunları kaydetti:

"Yeşil Vadi Projesi ile geldiğim günden itibaren ilgileniyorum. Altyapı, plan, proje ve imar anlamında yapılması gereken her şeyi yaptık. Son olarak Kızılırmak Nehri Yatak Tanzimi Projesi'ne ilişkin sözleşme Aralık 2015'te imzalanarak çalışmalar başladı. Burası tamamlandığında hem Ankara açısından hem de Kırıkkale açısından ve Kırıkkale'den gelip geçen 45'e yakın ilimizin yolcuları açısından güzel bir alan olacak. Biz bu projeye 'Kızılırmak'ın Ankara ile buluşması' diyoruz. Proje tamamlandığında Anadolu'nun en büyük rekreasyon alanı olacak."

Kolat, Kırıkkale'nin 1990'lardan bu yana hep Yeşil Vadi'nin sözünü ettiğini ancak ilk defa bu söylemin icraata dönüştürülerek, kazmanın vurulduğunu aktardı.

Yeşil Vadi'nin, vatandaşların kafasını dinleyeceği, kuş sesleri eşliğinde doğa yürüyüşleri yapabileceği, ayrıca şehrin gürültüsünden uzak güzel bir buluşma, görüşme ve vakit geçirme alanı olacağını anlatan Kolat, şöyle devam etti:

"İş yürümeye başladı, arkası gelecektir. Proje ile Doğu Anadolu'ya ve Doğu Karadeniz'e seyahat eden bütün vatandaşlar için doğayla iç içe, sağlıklı ve kaliteli bir ortam oluşturulacak. Ayrıca bölgenin ekonomik ve sosyal yönden kalkınmasıyla, Kırıkkale cazibe merkezi haline gelecek. İlk etap çalışması projenin devamı konusunda esas olacaktır. Burası vatandaşlara kendisini kabul ettirirse Kapulukaya Barajı'na kadar 30 kilometre boyunca bu projemiz devam edecek. Projemiz bittiği zaman Kırıkkalemize artı bir değer kazandıracak."

Projenin 30 kilometrelik bir alanı kapsadığına işaret eden Kolat, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, projenin birinci etabını yaz sonuna kadar bitirmeyi planladığını, kendilerinin de o dönemde vadiyi vatandaşlara açmayı düşündüklerini vurguladı.

Vali Kolat, projenin adı olan "Yeşil Vadi"nin de manidar olduğuna dikkati çekerek, "İleride, Kemal Sunal'ın oynadığı Tosun Paşa filmindeki gibi iki aile arasında sorun çıkarmaz. Biz kendimizi Ankara ile kardeş il görüyoruz. İki il arasında sorun olmaz. Ankara ile her yönden kardeşiz, dostuz. Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'le de kardeşiz, dostuz. Gayet güzel bir ortak buluşma, sevgi ve kardeşlik ,alanı olacak" ifadelerini kullandı.


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