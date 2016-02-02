Tarımsal arazilerin mülkiyetinin devri

KIRIKKALE (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Recep Kırbaş, tarım arazilerinin miras yoluyla bölünmesinin önlenmesiyle maliyetlerin azalacağını ve verimlilik artışı sayesinde üreticilerin daha çok kazanacağını belirtti.

Kırbaş, yaptığı yazılı açıklamada, 15 Mayıs 2014 tarihinden sonra vefat eden ve üzerinde tarım arazisi bulunan mirasçıların, vefattan sonraki 1 yıl içerisinde tarım arazilerinin intikalini yaptırmalarının kanuni zorunluluk olduğunu belirtti.

Tarım arazilerinin miras yoluyla bölünmesinin önlenmesiyle tarımsal sulama, makine teçhizat alımı, yakıt tüketimi gibi çok sayıda kalemde çiftçinin cebinden daha az para çıkacağını vurgulayan Kırbaş, şunları kaydetti:

"Miras yoluyla bölünme olmadığında tarımsal üretimde verimlilik artışı sağlanacak. Böylece gelecek nesillere daha iyi kullanılabilir tarım arazi bırakılmış olacak. 6537 sayılı kanunda yapılan değişiklikle tarım arazilerinin, devir işlemleri ile miras yolu ile intikal işlemlerinin il ve ilçe müdürlüklerimiz tarafından yapılmaya başlandı. Bu kapsamda kanunun çıkış tarihinden günümüze kadar geçen süre içerisinde, il ve ilçe müdürlüklerimize tarım arazisi satışı için toplam 4 bin 429 adet parsel için başvuru oldu. Bu parsellerin 4 bin 194'üne olumlu görüş verilerek satışına izin verildi, 235'ine ise olumsuz görüş verilerek satışına izin verilmedi."

