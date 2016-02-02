AK Parti Kırklareli Milletvekili Milsolmaz'dan ziyaret

KIRKLARELİ (AA) - AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, bazı oda ve birlik başkanlarını ziyaret etti.

Minsolmaz, Kırklareli Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel, Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Ali Fuat Şeker ile Damızlık Koyun ve Keçi Birliği Başkanı Bülent Oral'ı ziyaret ederek istek ve sıkıntıları dinledi.

Ziyaretler sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Minsolmaz, seçim öncesinde olduğu gibi seçimden sonrada ziyaretlerde bulunduklarını ve bulunmaya devam edeceklerini söyledi.

Kırklareli'ne hizmet etmek için çalıştıklarını ifade eden Minsolmaz, istek ve sıkıntıların çözümünde de gayret göstereceklerini anlattı.



