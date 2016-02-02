KIRKLARELİ (AA) - Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Babaeskispor'da 3 puan üzüntüsü yaşanıyor.

Babaeskispor Antrenörü Günay Benice, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çorluspor 1947 karşılaşmasında 3 puan kaybettiklerini söyledi.

Zorlu bir karşılaşmadan mağlup ayrıldıklarını belirten Benice, ligde 4 haftadır puan kaybettiklerini hatırlattı.

Futbolcuların performanslarını sonuca yansıtamadıklarını aktaran Benice, karşılaşmada oyun hatası nedeniyle gol yediklerini ifade etti.

Çorluspor 1947 takımını gösterdikleri başarıdan dolayı tebrik eden Benice, "Zorlu bir karşılaşmaydı. Çorluspor 1947 güçlü bir rakipti. Başarılarından dolayı tüm futbolcularını kutluyorum. Ligde 4 haftadır puan kaybediyoruz. Bu kayıplarımızı önümüzdeki karşılaşmalarda telafi ederek ligi hak ettiğimiz yerde bitirmek istiyoruz" diye konuştu.

