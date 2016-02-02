KIRKLARELİ (AA) - Doğal Yaşamı Koruma Vakfı (DAYKO) Kırklareli Temsilcisi Göksal Çidem, Türkiye'de son 50 yılda Marmara Denizi kadar büyük bir sulak alanın yok olduğunu bildirdi.

Çidem, Dünya Sulak Alanlar Günü, dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türkiye'de uluslararası öneme sahip, 135 sulak alandan 14 tanesinin RAMSAR kapsamında olduğunu belirtti.

135 alandan ikisinin ise Kırklareli sınırları içerisinde bulunduğunu ifade eden Çidem, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bunlardan birisi İğneada longozu, diğeri ise Dupnisa Mağarasıdır. Ne yazık ki, Dupnisa Mağarası mermer ocağı, İğneada ise termik ve nükleer santral gündeme geldi. Dupnisa Mağarası için tehdit oluşturan, 2012 yılında açılmak istenen mermer ocağına, olur ve onay verenler, yaptığımız itirazlar sonucunda yanlıştan döndüler. Türkiye'de son 50 yılda Marmara Denizi kadar büyük bir sulak alanı kaybettik. Su, bulunduğu havzaya ve oradaki canlılara aittir. Su, tüm dünyada ve üzerinde bulunduğumuz coğrafyada, yaşamın temel koşuludur. Su var oldukça yaşam devam edecek, su olmadığında sona erecektir."

