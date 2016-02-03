Gönüllüler yükümlülere rol model olacak

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Kırklar Huzurlu Yaşam Projesi" kapsamında, gönüllü kişiler ile denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan yükümlüler eşleştirilerek, yükümlülerin suça sürüklenmeleri önlenecek.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje kapsamında, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinde görevli kişilerin gönüllülük esasına bağlı olarak yükümlülerin gözü kulağı olacağını söyledi.

Proje kapsamında, gönüllü kişilerin belirli eğitimlerden geçirildikten sonra yükümlülerle eşleştirileceğini anlatan Yavuz, gönüllülerin yükümlülerle yakından ilgileneceklerini ifade etti.

Yavuz, projenin asıl amacının yükümlüleri suçtan korumak olduğunu bildirerek, şöyle devam etti:

"Gönüllü çalışanlar ve denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan yükümlüler ile suçtan zarar gören mağdurları eşleştireceğiz. Tabii bunun öncesinde biz gönüllü çalışacak olan kişilerin yeterliliklerini artırmak için gönüllülerimizi bir dizi eğitimden geçireceğiz. Eşleştirme neticesinde gönüllü çalışanlar aracılığı ile yükümlü ve mağdurların sorun alanlarına yönelik ihtiyaçlarını yaşadıkları yerde tespit edeceğiz. Bunu yaparken de kişinin en doğal hali ile etkileşime geçilebilmesi için yükümlü veya mağdur kişinin gönüllü çalışan kişiden haberdar olmamasını sağlayacağız, akabinde bu şekilde yapmış olduğumuz tespitlerdeki ihtiyaçlar doğrultusunda, yükümlüleri suça iten etkenler ile mağdurların suçtan gördüğü zararların giderilmesine çalışacağımız bir eylem planı hazırlayacağız."

- ''Yükümlü öğretmen ya da imam ile eşleşecek''



Yavuz, proje kapsamında ceza infaz kurumundan şartlı tahliye edilerek Kırklareli'nin herhangi bir köyünde yaşamaya başlayan yükümlü kişinin, o köyde görev yapan ve aynı zamanda gönüllü olan öğretmen veya imam ile eşleştirileceğini dile getirdi.

Türkiye'de bir ilk olarak uygulamaya geçecek projenin örnek teşkil edeceğini anlatan Yavuz, ''Gönüllü öğretmenimizi yükümlü vatandaşımız ile etkileşime geçirerek yükümlünün olması muhtemel sorunlarını tespit etmesini ve bir rapor halinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüze sunmasını sağlayacağız. Ayrıca yükümlü kişinin eğitim, öğretim, aile görüşmesi, sosyal destek, iş ve hukuki ihtiyaçları protokol kapsamında olan ilgili kurum, kuruluş, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak gidermeye çalışılacak'' dedi.

- "Yükümlüler topluma entegre olacak"

Kırklareli Denetimli Serbestlik Müdürü Mustafa Güday da proje kapsamında yükümlülerin topluma entegre edileceğini bildirdi. Projenin önemine değinen Güday, gönüllü kişilerin yükümlülerin her sorunu ile ilgilenerek, suçtan korunmasını sağlayacağını kaydetti.

Proje ile kentteki suç oranlarının da düşeceğine inandıklarına işaret eden Güday, konuşmasına şöyle devam etti:

"Eğitim, bilgi aktarmaktan ziyade hal ve karakter aşılamaktır. Zira insanlık, şahsiyet, karakter ve vakara meftundur. Bu bağlamda rol model etkisi ile yerinde yapılan pekiştirmeler sonucunda, kişi de kabul gören tutum ve davranışların oluşması, kişiyi suçtan uzak tutacak ve topluma entegre olmasını sağlayacaktır. Bu protokol ile bir yandan gönüllü çalışanlarla denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan yükümlüler ve suçtan zarar gören mağdurların sorun alanlarına yönelik yapacağımız eğitim-öğretim, mesleki eğitim, aile görüşmesi, sosyal destek, iş, ekonomik destek, yoğun görüşme, hukuki ihtiyaçlar vb. faaliyetler neticesinde kişilerin ihtiyaçları giderilirken bir yandan da rol model etkisi ile kişilerde olumlu tutum ve davranışlar geliştirilecektir."