Kırklareli'de asayiş

KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz'da bir iş yerinden kol çantası çalındı.
Alınan bilgiye göre, Kocasinan Mahallesi Acıçeşme sokakta.A.Ö'ye ait iş yerinden kimliği belirsiz bir kişi tarafından içerisinde cep telefonu, para ve kredi kartlarının bulunduğu kol çantası çalındı.
A.Ö, polis merkezine müracaat ederek şikayetçi oldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- İlaç içen çocuk zehirlendi
Lüleburgaz'da ilaç içen çocuk zehirlendi.
İstasyon Mahallesi'nde 4 yaşındaki A.K, evde bulduğu ilaçlardan içmesinin ardından bir süre sonra rahatsızlandı.
Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.K'nin zehirlendiği tespit edildi.
Tedavi altına alınan A.K'nin, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.