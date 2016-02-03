Kırklareli'de asayiş

KIRKLARELİ (AA) - Vize'de temizlik maddesi içen çocuk zehirlendi.
Alınan bilgiye göre, M.E.Y (5), evinde su zannettiği temizlik maddesini içti.
M.E.Y'nin bir süre sonra mide bulantısı şikayeti ile ailesi, tarafından götürüldüğü Vize Devlet Hastanesi'nde zehirlendiği belirlendi.
M.E.Y'nin tedavi sürüyor.
- Ayağından otomobil geçti
Lüleburgaz ilçesinde ayağından otomobil geçen kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, caddenin karşısına geçmek için yol kenarında bekleyen M.C.S'nin sol ayağından bir otomobil geçti.
Yaralanan M.C.S. götürüldüğü hastanede tedavi altına alındı.
Olayla ilgili çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri M.C.S'nin ayağından geçen otomobili tespit ederek, sürücü H.A'yı gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.