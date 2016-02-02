Kırklareli'de kaçak av operasyonu

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde kaçak avcılıkla mücadele çalışmaları kapsamında tespit edilen 49 güme imha edildi.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Orman ve Su İşleri Müdürlüğü Milli Parklar Şubesi av koruma ekipleri sürdürdükleri koruma kontrol çalışmalarında, Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde güme tabir edilen barınak içerisinde avcılık yapıldığını belirledi.

Ekipler, eş zamanlı düzenledikleri operasyonda 49 güme tespit etti. Güme içerisinde yakalanan bir kişi gözaltına alınırken, av hayvanlarını çekmek için "mühre" olarak kullanılan 14 yaban ördeği ile bir av tüfeğine de el konuldu.

49 güme jandarma ekiplerince yakılarak imha edildi.

Olayla ilgili bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

