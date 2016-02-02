Kırklareli'den kısa kısa

KIRKLARELİ (AA) - Türk Kızılayı Kırklareli Şube Başkanlığı'nca kan bağışı kampanyası düzenlenecek.
Şube Başkanı Ruhan Uzunlar Altıntel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kan bağışı kampanyalarına önem verdiklerini söyledi.
Kan bağışlarının hayat kurtardığını ifade eden Altıntel, bir ünite kanın üç kişinin tedavisinde kullanılabildiğini kaydetti.
Kan bağışlarının 10-11 Şubat tarihlerinde Vilayet Meydanı'nda kurulacak kan bağış tırında kabul edileceğini aktaran Altıntel, sağlıklı herkesi kan bağışında bulunmaya davet etti.
- Kur'an kursu kayıtları başladı
Kırklareli Müftülüğü'nce üçüncü dönem Kur'an kursu kayıtları başladı.
Müftü İsmail Bayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üçüncü dönem Kur'an kursu kayıtlarının başladığını söyledi.
Kayıtların kurs binalarında alındığını ifade eden Bayrak, kayıtların 10 Şubat Çarşamba gününe kadar devam edeceğini kaydetti.
Vatandaşların Kur'an kurslarına yoğun ilgi gösterdiğini aktaran Bayrak, iki dönemde 851 kişiye Kur'an eğitimi verildiğini belirtti.
Bayrak, Kur'an kurslarına önem verdiklerini sözlerine ekledi.