Sağlık personeline "Temel modül eğitimi" verildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Sağlık Müdürlüğünce sağlık çalışanlarına "Temel modül eğitimi" verildi.

Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği binasında düzenlenen eğitimde Dr. Aslıhan Durak, Dr. Özden Cerit, Dr. Mustafa Umut Somuncu, Dr. İsmail Keskin tarafından, personele bilgiler verildi.

Sağlık Müdür Vekili Halil İbrahim Salman, burada yaptığı konuşmada, bu tür eğitimlerin önemli olduğunu söyledi.

Eğitimlerde solunum sıkıntılı hastaya yaklaşım, göğüs ağrılı hastaya yaklaşım, nörolojik ve diyabet hastalarına yaklaşım gibi konularda bilgiler verildiğini belirten Salman, bu tür eğitimlerin devam edeceğini kaydetti.

Eğitim sonrası katılımcılara belge verildi.

