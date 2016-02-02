KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de yaklaşık bir yıldır uygulanan "Ahiler Diyarı Emniyet Kemeri Kuşanıyor Projesi" kapsamında emniyet kemeri kullanım oranı yüzde 22'den yüzde 49'a yükseltildi.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü'nün valiliğin desteğiyle geçen yıl ocak ayında başlattığı proje kapsamında eğitim programları düzenlendi ve emniyet kemeri kullanımına yönelik denetimler artırıldı. Kurallara uyan sürücüleri ödüllendirmek amacıyla da kampanya düzenlendi.

Trafik kazasından kaynaklanan yaralanma ve ölümleri en asgari seviyeye indirmek ve emniyet kemeri konusunda vatandaşların duyarlılığını artırmak için başlatılan proje öncesinde, Ahi Evran Üniversitesi'nden de destek alınarak proje öncesi emniyet kemeri kullanım oranları belirlendi.

Proje süresince gerçekleştirilen 99 eğitim ve bilgilendirme seminerinde 7 bin 975 kişiye emniyet kemeri takmanın önemi ve trafik kurallarıyla ilgili bilgi verildi. Sürücülere emniyet kemeriyle ilgili broşürler dağıtıldı. Başta Ankara-Kayseri karayolu olmak üzere il genelinde 62 bin 838 sürücüye emniyet kemeri denetimi yapıldı. Denetimlerde emniyet kemeri takmayanlar bilgilendirildi, kurala uyanların da çeşitli hediyelerin verileceği ödüllü kampanyaya katılmaları sağlandı.

Çalışmalar sonucunda il genelinde emniyet kemeri takma oranının yüzde 22'den yüzde 49'a yükseldiği tespit edildi. Şehir içindeki emniyet kemeri kullanım oranı yüzde 14'den yüzde 40'a, şehirlerarası yollarda ise bu oranın yüzde 46'dan yüzde 66'ya yükseldiği görüldü.

Denetimlerde emniyet kemeri taktıkları tespit edilen sürücülerin katıldığı hediye kampanyasının sonuçları mayıs ayındaki Trafik Haftası etkinliklerinde açıklanacak.