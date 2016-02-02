CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

KIRŞEHİR (AA) - AK Parti İl Başkanı Mustafa Kendirli'nin, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.

İl başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapmış olduğu suçlamaların yersiz olduğu belirtildi.

Kılıçdaroğlu'nun partisinin 35. Olağan Genel Kurulu'nda ve TBMM'deki grup toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaretlerde bulunduğunu vurgulanan açıklamada, Kendirli'nin cumhuriyet tarihi boyunca ilk kez halkın tevecühü ile seçilen bir cumhurbaşkanına suçlamalarda bulunduğu için Kılıçdaroğlu'ndan şikayetçi olduğu ifade edildi.