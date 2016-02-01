Emekli asker ve gazilere telefon dolandırıcılığı semineri

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, telefon dolandırıcılarına karşı emekli asker ve gazilere seminer verdi.



Kırşehir Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malul Gaziler Derneği ve Emekli Astsubaylar Derneği Kırşehir Şubesi toplantı salonunda düzenlenen seminerde telefon dolandırıcılığı ve sahtecilik konularında bilgiler verildi.

Kendilerini savcı, polis, asker veya üst düzey kamu görevlisi olarak tanıtan kişilere inanılmamasını isteyen ekipler, yaşanabilecek herhangi bir olayda ise 155 Polis İmdat Hattının aranması gerektiğine dikkat çekti.

Seminerde ayrıca ikametten ve iş yerinden hırsızlık olaylarına karşı alınacak önlemler, dilenciliğin gerçek ihtiyaç sahiplerinin değil, bu işi meslek haline getiren kişilerin başvurduğu bir yöntem olduğu da anlatıldı.