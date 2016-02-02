EMITT'te Kırşehir'e "etkin tanıtım ödülü"

KIRŞEHİR (AA) - İstanbul'da yapılan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) Kırşehir standına "etkin tanıtım ödülü" verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yöresel ürünlerin ikram edildiği, hediyelik eşya, organik ürünlerin satışının yapıldığı ve "Bozkırın Tezenesi" olarak bilinen merhum Neşet Ertaş'ın üç boyutlu görselinin yer aldığı Kırşehir standına, EMITT yetkililerince oluşturulan komisyon tarafından "etkin tanıtım" ödülü verildiği belirtildi.

Açıklamada, Kırşehirli vatandaşların da Ustalar Müzik ve Oyun Topluluğunun sunduğu yöresel türkülerle memleketlerine olan özlemlerini giderdikleri kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Necati Şentürk, EMITT gibi etkinliklerin şehirlerin tanıtılması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kırşehir standına gelen misafirleri en güzel şekilde ağırladıklarını vurgulayan Şentürk, "Şehrimizin tarihi, kültürel ve tüm değerlerini fuar süresince en iyi şekilde tanıttık. Sıcak bir stant ortamında gurbette yaşayan hemşehrilerimizin sılaya özlemini biraz olsun gidermeye çalıştık. Fuardaki en çok ilgi gören Kırşehir standı oldu. Standın açılmasında ve bu ödüle layık görülmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.