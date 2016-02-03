Bu kursu bitirenler işsiz kalmıyor

KOCAELİ (AA) - ŞENGÜL OYMAK - Türk Hava Yolları (THY) Teknik AŞ'nin yardımcı uçak bakım teknisyeni ihtiyacını karşılamak için Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi tarafından verilen, istihdam garantili eğitim programına 2012 yılından bu yana 500 kişi katıldı.

KOÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 yıllık bir yüksekokul olan kurumun, farklı alanlarda da eğitim verebilmesi için geçen yıl fakülteye çevrildiğini söyledi.

Yılmaz, fakültede bakım teknisyeni yetiştiren elektrik, elektronik ve motor gövdenin yanı sıra havacılık yönetimi bölümlerinde de eğitim verildiğini ifade ederek, özellikle Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu uçak bakımı alanındaki boşluğu doldurmak ve kaliteli eleman yetiştirmek için çalışma yaptıklarını vurguladı.

Havacılık yönetimi bölümünü de çok önemsediklerini belirten Yılmaz, bu bölümden mezun olanların hava meydanlarında uçuşların organize edilmesi konusunda istihdam edildiğini anlattı.

Yılmaz, uçak bakım teknisyeni konusunda çok büyük bir personel açığı bulunduğuna, eleman ihtiyacının karşılanması için çeşitli kurslar da düzenlendiğine dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"THY'nin teknisyen ihtiyacını karşılamak için İŞKUR'la ortaklaşa bir çalışma yürütüyoruz. THY'nin ihtiyaç duyduğu dallarda motor gövde üzerine veya uçak yapısı üzerine hangi dalda ihtiyaç varsa kurslar düzenliyoruz. Bu kurslar 6 aylık ve THY tarafından yüzde 50 istihdam garantisi verilen kurslar. Yani 100 kişiden 50'sini THY işe almayı garanti ediyor. İstihdam ise genelde yüzde 90'ların üzerinde gerçekleşiyor. Bugüne kadar THY için 500 civarında eleman yetiştirdik."

Kursa öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren Yılmaz, yapılan sınav ve mülakatta başarılı olanların kursa katılabildiğini bildirdi.

Pilotaj alanında da eleman açığı yaşandığını, THY'de çok sayıda yabancı pilotun görev yaptığını aktaran Yılmaz, "Ayrıca Türk pilotlarını Ortadoğu'ya da gönderiyoruz. Yani biz sadece Türkiye pazarına değil, Ortadoğu pazarına da hitap edecek durumdayız. Benzer şey teknisyenler için de var. Özellikle İngilizcesi iyi olan mezunlarımız Ortadoğu'da daha iyi şartlarda iş imkanları buluyor. Bu şartları da düşündüğümüzde açık daha da fazla oluyor" ifadelerini kullandı.

- "3. havalimanının bitmesiyle eleman açığı çok artacak"

Yılmaz, dünyada ve Türkiye'de 10 yıl içinde havacılık sektöründe çok büyük bir gelişme beklendiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Üstelik ülkemizde henüz hava taksi dediğimiz oluşumlar da çok fazla kullanılmamaktadır. Bunları da göz önüne alırsak, gerek bakım gerekse pilot alanında gerçekten büyük bir açık olacak. Biz bu doğrultuda pilotaj bölümü de açmayı düşünüyoruz. Bu konuda THY ile görüşmeler yapıyoruz. Tabii önemli bir bölüm. Bununla ilgili altyapı çalışmalarını da tamamladığımızda bir pilotaj bölümü kazandırmak istiyoruz. Şu anda zaten çok büyük bir eleman açığı var. 3. havalimanının bitmesiyle sektörde eleman açığı çok daha artacak. Bu nedenle sadece okullar yetmediği için İŞKUR'un da desteğiyle kurslar düzenleyerek bu aradaki açığı kapatmaya çalışıyoruz. Buradan mezun olan bir öğrencinin işe girme potansiyeli çok yüksek. Eğer yabancı dili de varsa, yüzde 99 hemen işe başlar."