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"Çocuk kanserlerinde tam iyileşme oranı yüzde 85'lere ulaştı"

"Çocuk kanserlerinde tam iyileşme oranı yüzde 85'lere ulaştı"
"Çocuk kanserlerinde tam iyileşme oranı yüzde 85'lere ulaştı"
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- Dünya Kanser Kontrol Örgütü (UICC) Başkanı Prof. Dr. Kutluk: - "Dünya erişkin kanserlerinde bugün için tam iyileşme oranı yüzde 70'lere, çocuk kanserlerinde ise yüzde 85'lere ulaştı, doğru zamanda doğru yerde doğru tedaviyi alabilene"

KOCAELİ (AA) - Dünya Kanser Kontrol Örgütü (UICC) Başkanı Prof. Dr. Tezer Kutluk, "Dünya erişkin kanserlerinde bugün için tam iyileşme oranı yüzde 70'lere, çocuk kanserlerinde ise yüzde 85'lere ulaştı, doğru zamanda doğru yerde doğru tedaviyi alabilene" dedi.

4 Şubat Dünya Kanser günü dolayısıyla European Technology Platform for Nonomedicine (ETPN) tarafından Gebze Teknik Üniversitesi'nde (GTÜ) "Nano World Cancer Day" programı düzenlendi.

UICC Başkanı Prof. Dr. Tezer Kutluk, programda yaptığı konuşmada, 2011 yılında dünyada kanser ölümlerinin 7 milyon 870 binle bütün ölüm nedenlerini aşarak birinci sıraya oturduğunu söyledi.

Dünyada her yıl 14 milyon kişinin kansere yakalandığını ve bu sayının 2025 yılında 20 milyona ulaşacağını belirten Kutluk, "Her yıl dünyada 8 milyon kişi kanserden ölüyor. 2025 yılında kanserden ölenlerin sayısı 11-12 milyona çıkacak. Yani her sene dünyada bir İstanbul ölüyor ama 10 sene içerisinde iki İstanbul ölmeye başlayacak. Bu acil durum" diye konuştu.

- "Tam iyileşme oranı çocuklarda yüzde 85'lere ulaştı"

Kutluk, her yıl 8 milyon kanser ölümünün 4 milyonunu oluşturan 30-69 yaş arasındaki ölümlerin önlenebileceğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Dünya erişkin kanserlerinde bugün için tam iyileşme oranı yüzde 70'lere, çocuk kanserlerinde ise yüzde 85'lere ulaştı, doğru zamanda doğru yerde doğru tedaviyi alabilene. Dünyanın neresinde yaşadığınız sizin kanserden kurtulup kurtulamayacağınızı da belirliyor. O nedenle bu gürültüyü çıkartmaya çalışıyoruz. Yılda 14 milyon kişi kanser oluyor, 8 milyonu ölüyor ve dünyada 2011 yılında 1,2 trilyon dolar harcanmış. Böyle de pahalı bir hastalık olduğu için devletlerin de bu işe ilgisi arttı."

Bir grup Karayip ülkesinin 2011 yılında Birleşmiş Milletler'e (BM) bulaşıcı olmayan hastalıkları gündemine alması teklifinde bulunduğunu anımsatan Kutluk, "Çünkü kalp, kanser, diyabet ve solunum hastalıkları dünyadaki tüm ölümlerin yüzde 60'ını oluşturuyor. O küçük devletlerin paraları bu bulaşıcı olmayan hastalıklarla baş etmeye yetmiyor. Daha sonra BM Karayip ülkelerinin bu teklifini kabul etti. O nedenle dünya sağlık politikalarının da ötesinde kalkınma politikalarında önemli bir yere oturuyor BM'deki bu toplantı çünkü devletler yatırımını ona göre yapacaklar" değerlendirmesinde bulundu.

- "Nanoteknoloji, desteklenmesi gereken alanlardan biri"

Prof. Dr. Kutluk, kanser kontrolünün korunmadan tedaviye kadar hatta tedaviden sonra yaşamın nasıl sürdürüleceğine kadar kapsayan geniş bir alan olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Herkesin bir köşede birşey yapması ile birşeyleri değiştiriyorsunuz ama bu değişimin hızı son derece yavaş oluyor. Batı Avrupa'da, Kuzey Amerika'da ve Asya'nın gelişmiş ülkelerinde parayı harcayabilen ve teknoloji geliştirebilen ülkelerde kanser sıklığının bile azaldığına dair rakamlar, kanser ölümlerinin azaldığını görüyoruz. Yani tünelin ucunda ışığı görüyoruz ama gidip de insanların hayatını kurtarmak başka birşey çünkü insanlar ölmeye devam ediyorlar ve hep birlikte çalışmazsak ölmeye devam edecekler. Teknolojiye yapılan yatırımların insana döndüğünü biliyoruz. O nedenle nanoteknoloji, geleceği şekillendirmede desteklenmesi gereken alanlardan biri."

Kutluk'un konuşmasının ardından Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Çulha ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Özçelik nano tıbbın tanım ve kavramları ile bu alandaki uygulamalarla ilgili sunum yaptı.


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