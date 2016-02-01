Çocuklarının üzerine kaynar su döktüğü iddiası



KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, eşiyle tartışırken kendisini engellemek isteyen çocuklarının üzerine kaynar su döktüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı.



İddiaya göre, Kayapınar Mahallesi'nde Ahmet Y, eşi Nursan Y. ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Bu sırada çiftin evde bulunan çocukları G.Y. (18) ile R.Y (16), tartışmanın büyümemesi için odadan çıkan anneleri Nursan Y'nin peşinden koşan baba Ahmet Y'yi engellemek istedi. Ahmet Y, bunun üzerine sobanın üzerindeki çaydanlıkta kaynayan suyu çocukların üzerine döktü.



Vücutlarının çeşitli yerlerinde hafif yanıklar oluşan G.Y. ve R.Y. ile anneleri Nursan Y, Dilovası Polis Merkezi'ne giderek Ahmet Y. hakkında şikayette bulundu. G.Y, polis merkezindeki ifadesinde şikayetçi olduğu babasının, evden uzaklaştırılmasını ve tedbir kararı uygulanmasını talep etti.



Polis ekipleri, ailenin şikayetinin ardından Ahmet Y'yi gözaltına aldı.