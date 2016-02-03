Gebze'de çevre denetimi

KOCAELİ (AA) - Gebze Belediyesi tarafından ilçede çevre denetimleri sürüyor.



Balçık Mahallesinde atılan atıklara yönelik çalışma yapan Gebze Belediyesi ekipleri tarafından çevreyi kirleten bir firmaya 10 bin lira ceza kesildi.



Yetkililer, atıkların atıldığı bölgenin firma tarafından temizletilmesini de sağladı.



Yetkililer, kaçak döküm yapan şahıs ve firmaların bildirilmesi için duyarlı vatandaşların 0 262 642 10 10 numaralı hattı aramaları çağrısı yaptı.