Gebze'de sektör toplantısı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, "Sanayi 4 denilen yeni üretim biçimini burada gerçekleştirmek zorundayız" dedi.

Güzeloğlu, Gebze Ticaret Odası'nda düzenlenen sektör toplantısında yaptığı konuşmada, Gebze'nin Türkiye'nin gelişimine katkı sunduğunu belirterek, ilçenin ülkenin son 13 yılda elde ettiği büyük gelişmeye önemli katkı sunulduğunu söyledi.

Kocaeli'de bir ilki yaparak tüm ilçelerde değerlendirme toplantıları yaptıklarını ifade eden Güzeloğlu, "Yaşanan bir sorun varsa da bunları çözmek veya çözme noktasına taşımak zorundayız. İlçe toplantılarından çıkan sorunları kaymakamlar, belediye başkanları ve koordinatör vali yardımcıları ile birlikte çalışıyoruz. 2023 yılında dünyada ilk 10 ülke arasında olmanın gayreti içerisindeyiz. Bu sektör toplantılarını çok önemsiyoruz" şeklinde konuştu.

Gebze'nin yeni dönem sanayi modeliyle üretimini gerçekleştirmesi gerektiğini anlatan Güzeloğlu, "Sanayi 4 denilen yeni üretim biçimini burada gerçekleştirmek zorundayız. Bununla ilgili olarak öncü olacağız" diye konuştu.