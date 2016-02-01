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Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
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- Kocaeli'de, Kılıçdaroğlu için suç duyurusunda bulunuldu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez, Gölcük ve Gebze ilçelerinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.

- Körfez

Ellerinde dilekçeleriyle Körfez Adliyesi önüne gelen vatandaşlar, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Grup adına basın açıklaması yapan Avukat Nilgün Çakır, Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesnetsiz ve yersiz suçlamalarda bulunduğunu söyledi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin genel kurulunda ve TBMM'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaretler içeren ifadeler kullandığını belirten Çakır, bunun TCK'nın 299. maddesince düzenlenmiş bir suç olduğunu ifade ederek, "Bugün buraya 60 kişi olarak suç duyurunda bulunmaya geldik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermiş çok kişi burada olmayı dilerdi ama biz sembolik olarak geldik" diye konuştu.

Türkiye'nin çok zorlu ve hassas bir dönemden geçtiğini dile getiren Çakır, şunları kaydetti:

"Böyle bir dönemde ana muhalefet partisinin lideri kalkıp bu ülkenin cumhurunun büyük çoğunluğunun seçmiş olduğu Cumhurbaşkanını rencide edecek tavırlar ve söylemlerde bulunması kabul edilemez. Bu hitap şekli hitap ettiği kitleyi kin ve nefrete sürüklemekten başka birşey değil. Biz halktan biri olarak, oy ve destek verdiğimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman yanındayız. Bu işin takipçisiyiz. TCK'nın 299. maddesi Cumhurbaşkanına hakaretten dolayı 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası vardır. Bizde buna dayanarak suç duyurusunu gerçekleştirmiş olduk."

Grup, dilekçelerini savcılığa vererek olaysız dağıldı.

- Gölcük

Gölcük ilçesinde de 60 kişilik bir grup, adliyeye giderek, Kılıçdaroğlu hakkında suç durusunda bulundu.

AK Parti ilçe Başkanı İdris Alp ile birlikte Gölcük Adliyesi'ne geldi.

Alp, adliye önünde yaptığı açıklamada, suç duyurularının AK Parti ile ilgisinin olmadığını, bunun vatandaşların kendi iradesi olduğunu ifade etti.

Kılıçdaroğlu'nun partinin genel kurulunda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edici sözler sarf ettiğini belirten Alp, "Bunu da öğrenen vatandaşlar 'irademize saldırı var' diyerek savcılığa suç duyurusunda bulunacağını beyan ederek, benden destek istediler. Bakın bu ülkede milletin iradesine saygı duymayan hiç bir zaman başarılı olamaz. Milletimiz tarafından Yüzde 52 oy oranı ile seçilen bu milletin Cumhurbaşkanına hakaret edilmiştir. Bizler buna 'hazımsızlık' deriz. Çünkü Kılıçdaroğlu her girdiği seçimde hep kaybetmiştir. Bundan dolayı çok hırçınlaşan Kılıçdaroğlu saldırıya geçmiştir. Bu saldırı Milletin iradesine saldırıdır" şeklinde konuştu.

Alp ve vatandaşlar dileklerini, Gölcük Cumhuriyet Savcısı Asef Korkmaz'a sunarak, Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundular.

- Darıca

AK Parti Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık ve beraberindeki 53 kişi, Gebze Adliyesi'ne gelerek, Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bıyık, adliye önündeki basın açıklamasında "Bugün, sayın Cumhurbaşkanımızın memleketi olan Rize'yi de ifade eden 53 arkadaşımızla, milletin oyları ile seçilmiş sayın Cumhurbaşkanına hakaret eden Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunmak için adliyeye geldik. Dilekçelerimizi gereken yerlere teslim edeceğiz" diye konuştu.

"Bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diyen Bıyık, "İnşallah bundan sonraki süreç resmi makamlar tarafından takip edilir. Artık bu ülkede kimse kimseye hakaret etmeyi bir görev olarak bilmemeli. Hakaret edecekse de onun da bedelini hukuken ödemeye razı olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Bıyık daha sonra ve beraberindekilerle dilekçeleri savcılığa teslim ettiler.




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