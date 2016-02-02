KOCAELİ (AA) - AK Parti İzmit Seçim İşleri Başkanı Muharrem Tutuş ve teşkilat üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu.



Tutuş ve beraberindeki heyet, Kocaeli Adliyesi'ne gelerek Cumhuriyet Başsavcılığına Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu dilekçesini verdi.



Tutuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun son dönemlerde kendisine hakaret dili kullanmayı parti politikası haline getirdiğini belirterek, vatandaşların kendilerine Kılıçdaroğlu hakkında şikayette bulunmak için müracaat ettiğini söyledi.

Özellikle son süreçte bazı partilerin, siyasi çözümün sokaktan geçtiği düşüncesi içerisinde olduklarını belirten Tutuş, "Bazıları sokak ağzında bile kullanılmaya yer edinmeyecek sözlerle siyasetin siyasi düzenini oluşturmaya çalışıyorlar. Sandıkta zaten gereğini yapan vatandaşlarımız bu konuyla ilgili de duyarsız kalmak istemediklerini belirttiler. Bizlerde arkadaşları yalnız bırakmak istemedik" diye konuştu.