Kocaeli'de balkondan düşen kadın öldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde dördüncü kattaki evinin balkonundan düşen bir kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kazım Karabekir Mahallesi Genç Osman Caddesi'nde ikamet eden Sevil Gültekin (54), kombiyi temizlemek için çıktığı portatif merdivenin kayması üzerine dördüncü kattaki evinin balkonundan düştü.



Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Farabi Devlet Hastanesine kaldırılan Gültekin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.