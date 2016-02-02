Kocaeli'de engellilere ağız ve diş sağlığı taraması

KOCAELİ (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının desteği ile yürütülen "Ağız Diş Sağlığı Programı" kapsamında Kocaeli'de rehabilitasyon merkezlerindeki engellilere yönelik diş taraması ve tedavisi gerçekleştirilecek.

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ve Kırıkkale Üniversitesi diş hekimliği fakülteleri ile Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokolle ilk etapta Kocaeli'de 300 engellinin ağız ve diş taraması yapıldı.

Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Çoruh Türksel Dülgergil'in başkanlığında Kocaeli Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğündeki taramada 38 diş hekimliği fakültesi öğrencisi görev aldı.

- "Vücuda giren bakterilerin yüzde 65'i ağızdan giriyor"



Prof. Dr. Dülgergil, proje ile ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, vücuda giren bakterilerin yüzde 65'inin ağızdan alındığını belirterek, iyi bakılmayan ağızlarla ilgili büyük risk taşındığını olduğunu söyledi.



Engellilerin, normal insanlara göre ağız ve diş sağlığı riskinin çok daha fazla olduğunu ifade eden Dülgergil, "Bizler dişlerimizi düzenli ya da düzensiz fırçalayarak ağız vasıtası ile bir şekilde vücudumuza giren bakterileri azaltıyoruz ancak engellilerin bunu yapması çok zor" diye konuştu.



Dülgergil, diş fırçalama alışkanlığının önemine işaret ederek "Son dönemdeki domuz gribi vakalarından da anlaşılacağı üzere, el ve ağız sağlığına dikkat edilmesi gerekir. Bakterilerin girdiği tek ve en önemli yer ağızdır. Genel sağlık riski anlamında düşünüldüğünde rehabilitasyon merkezlerinde yaşayan, başka sağlık problemleri ile ağız sağlığı problemleri de olan bireyler, ağız ve diş ile birlikte genel sağlıkları da çok etkilenebiliyor" şeklinde konuştu.



Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinin proje kapsamında diş macunu ve fırça gibi malzemeleri ücretsiz verdiğini anlatan Dülgergil, tarama sırasındaki muayenenin ardından engellilerin diş taşlarının temizlendiğini, parlatma işlemiyle dolgu yapıldığını kaydetti.



- "Protez dişler zatürreden ölüm riskini arttırıyor"



Dülgergil, dört safhada gerçekleştirilmesi planlanan diş taramasının ilk etapta bugün 300 engelliye yapıldığını dile getirerek, bu sayının 4 ayrı rehabilitasyon merkezindeki engelliler ile 700'e ulaşacağını bildirdi.

Proje kapsamında huzur evlerinde de yaşlılara diş taraması yapacaklarını belirten Dülgergil, "İyi temizlenmeyen protez dişlere sahip bireylerin zatürreden ölme riski çok yüksektir. Burada protezlerin nasıl temizleneceğini uygulamalı olarak anlatacağız" ifadesini kullandı.



Projenin başlaması nedeniyle düzenlenen programa Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Şenol Ergüney, Aile ve Sosyal Politikalar Kocaeli İl Müdürü Bekir Yümnü ve ilgililer katıldı.