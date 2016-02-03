Kocaeli'de yüzmeye ilgi artıyor

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi spor okullarında bu yıl açılan yüzme branşı öğrencilerden ilgi görüyor.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, spor okullarında bir ayda yüzme eğitimi alan çocuk sayısının bine ulaştığı bildirildi.



Branş faaliyetlerinin Gebze, Körfez, İzmit ve Gölcük ilçelerinde devam ettiği ifade edilen açıklamada, derslerin uzman eğitmenler tarafından verildiğini kaydedildi.

Derslerde, çocuklara su üzerinde durma, ayak çırpma, kulaç atma ve nefes alma gibi temel prensiplerin öğretildiği anlatılarak, ilerleyen dönemde katılımcılara yüzme stillerinin de aktarılacağı belirtildi.