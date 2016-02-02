Otomotiv Sektörü İstişare Toplantısı yapıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Ticaret Odası(KOTO)'nın düzenlediği Otomotiv - Otomotiv Yan Sanayi Sektörü İstişare Toplantısı gerçekleşti.

Sektörün sorunlarının konuşulduğu toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da katıldı.

KOTO Başkanı Murat Özdağ, burada yaptığı açıklamada, otomotiv sektörünün ülke ekonomisine katma değerinin çok olduğunu belirterek, 2001 yılında 91 bin üretilen otomotiv sayısı 2015 yılı itibari ile 775 bine yükseldiğini, 2015 yılında 143,9 milyar dolarlık toplam ihracatın 17,4 milyar doları otomotiv sektörü tarafından karşılanmakta olduğunu söyledi.

Kocaeli'nin 2015 yılında 18,2 milyar dolar ihracat ve 38.7 milyar dolar ithalat performansı gösterdiğini, ihracatın 7.4 milyar dolarlık kısmı ve ithalatın 11.6 milyar dolarlık kısmının otomotiv sektörüne ait olduğunu vurgulayan Özdağ, "Bu sektörün içerisinden geliyorum ve bizlerin bir araya gelerek aşamadığımız birçok engel karşımıza çıkıyor. Bu noktada iş dünyasının önünü açacak düzenlemeleri siz değerli idarecilerimizle paylaşıyoruz, sizler de destek veriyorsunuz. Bu konuda Kocaeli gerçekten çok şanslı" şeklinde konuştu.

En büyük beklentilerinin Kocaeli'yi Türkiye'nin bilim merkezi haline getirmek olduğunu ifade eden Özdağ, Kocaeli'nin, Türkiye'nin Detroit'i olma noktasında ciddi işler yabileceğini, çalışmaların bu bölgeye büyük katkısının olacağına inandıklarını söyledi.

Başkan Karaosmanoğlu da şunları söyledi:

"KOTO Başkanımız Murat Özdağ'a bu buluşma için çok teşekkür ederim. Bundan sonra değişik sektörlerle bu tür toplantılar yapacağız. Otomotiv sektörü ülkemizin ve kentimizin lokomotifidir. Otomotiv yan sanayi sektörünün karşılaştığı sorunları çözüm odaklı çalışarak aşmaya gayret edeceğiz. Bu durumun üzerinde hassasiyetle duracağız."



