Yarhisar Müze Gemisi, ziyaretçi rekoru kırdı





KOCAELİ (AA) - Türkiye'nin karaya yerleştirilmiş ikinci su üstü savaş gemi müzesi olan Yarhisar Müze Gemisi, Pazar günü 223 misafir ile günlük ziyaretçi rekoruna imza attı.

Gölcük Belediyesi Yarhisar Müze Gemisi Müdürü İlhan Akbulut, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların rahatça gezebilmeleri için müzenin hafta sonları da açık olduğunu belirtti.

Havaların ısınmasıyla birlikte müzeye ilginin arttığına işaret eden Akbulut, "Dün, güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar adeta müzeye akın etti. Gölcük Belediyesi Yarhisar Müze Gemisi olarak bugüne kadar bir günde en fazla 180 misafiri ağırlamıştık, Pazar günü ise 223 ziyaretçiyle rekor kırdık. Misafirlerimizin çoğunu öğrenci ve çocuklar oluşturdu" ifadelerini kullandı.

Akbulut, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş'in talimatıyla giriş ücretlerinin çok makul bir seviyede tutulduğunu vurgulayarak, Gölcük'ün ilk ve tek müzesi olan Yarhisar'a tüm vatandaşları beklediklerini kaydetti.

- Yarhisar Müze Gemisi

ABD'de 1964 yılında inşa edilen, 1965'ten hizmet dışı kaldığı 2005'e kadar Türk donanmasında "keşif-karakol" gemisi olarak görev yapan TCG Yarhisar, 2006'da Gölcük'e müze gemi olarak kazandırıldı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın Ege safhasına katılmış "gazi gemi" Yarhisar, 2006'dan beri müze gemi olarak hizmet veriyor.