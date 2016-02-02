Yarhisar Müze Gemisi'ne yoğun ilgi

KOCAELİ (AA) - Türkiye'nin karaya yerleştirilmiş ikinci su üstü savaş gemi müzesi olan Gölcük Belediyesi Yarhisar Müze Gemisi, yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor.

ABD'de 1964 yılında inşa edilen, 1965'ten hizmet dışı kaldığı 2005'e kadar Türk donanmasında "Keşif-Karakol" gemisi olarak görev yapan TCG Yarhisar, 2006'da Kocaeli'nin Gölcük ilçesine müze gemi olarak kazandırıldı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın Ege safhasına katılmış "gazi gemi" Yarhisar'da, yarıyıl tatili dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.



Gölcük Belediyesi Yarhisar Müze Gemi Müdürü İlhan Akbulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, misafirlerin rahatça gezebilmeleri için müzenin özellikle hafta sonları açık olduğunu belirtti.

Geçen hafta yoğun kar nedeniyle gemi ziyaretlerinin olumsuz etkilendiğini vurgulayan Akbulut, şunları söyledi:"Bu hafta sonu, havaların ısınmasıyla birlikte ziyaretçilerimizin talebi de artmaya başladı. Özellikle pazar günü yarıyıl tatiliyle güneş bir araya gelince yoğun ziyaretçi akınına uğradık. Misafirlerimizin çoğunluğu öğrenci ve çocuklarımızdan oluştu. Gölcük Belediyesi Yarhisar Müze Gemisi olarak bugüne kadar bir gündeki ziyaretçi sayımız en fazla 180 kişi civarındayken bu pazar günü 223 misafirimize ev sahipliği yaparak rekor kırdığımızı gördük. Bu bizleri fazlasıyla memnun etti. Belediye başkanımızın talimatıyla giriş ücretimizin oldukça makul bir fiyatta olmasının talebi de artırdığını düşünüyoruz."