Akşehir'de kurulan "okçu derneği" ilk toplatısını yaptı

KONYA (AA) - Akşehir'de kısa bir süre önce kurulan "Nasreddin Hoca Geleneksel Okçuluk ve Atlı Okçuluk Derneği" ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Dernek üyeleri, ilk toplantı için antrenman sahasına aileleriyle birlikte geldi. Klüp sporcuları, toplantıda gelen üyelere yaya okçuluğu, atlı okçuluk ve savaş sanatları hakkında bilgi vererek gösteri atışları yaptı. Özellikle at üstünde yapılan ok atışları büyük beğeni topladı.

Dernek başkanı Raif Yavuz toplantıda üyelere yaptığı açıklamada, "Türkiye genelinde Atlı Okçuluk Ligi'nin kurulmasıyla beraber, Akşehir'de de bağımsız bir atlı okçuluk kulübünün kurulmasının gerekliliği doğdu. Kentimizin simge ismi olan Nasreddin Hocanın da ismini kullanarak kulübümüzü kurduk. Atlara, okçuluğa ve spora merakı olan herkesi kulübümüze bekliyoruz" dedi.

Toplantıya katılanlar arasında yer alan Akşehir Kaymakamı Yalçın Sezgin de "Kentimizde bu tür kulüplerin aktif olarak çalışması gerekiyor, gençlerimizi her türlü kötü alışkanlıklardan alıkoyacak olan bu tür kültürel ve sportif faaliyetlerdir" diyerek derneğe destek verdi.

Toplantıya gelenler, son olarak bir süre atlarla gezinti yapıp, ok attıktan sonra ayrıldı.