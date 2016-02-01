Basketbolda maçın ardından





KONYA (AA) - Spor Toto Basketbol Ligi 16. hafta karşılaşmasında Anadolu Efes'e 85-52 yenilen Torku Konyaspor'un başantrenörü Aziz Bekir, Anadolu Efes'in oyunuyla kendilerini ezdiğini söyledi.

Bekir, düzenlenen basın toplantısında, maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getirdi.

Böyle bir maç olacağını düşünmediklerini belirten Bekir, "Maça iyi hazırlanmıştık. Kendimize göre iyi mücadeleye etmeye çalıştık ancak beklentimiz bu değildi. Daha iyi oynamamız gerekiyordu. Anadolu Efes oyunuyla resmen bizi ezdi. Müsabakadan önce maçı kazanacağız diye düşünmüştük. Sonra rakibimiz bizi tokatladı" diye konuştu.





- Anadolu Efes cephesi





Anadolu Efes Başantrenörü Dusan Ivkovic ise Torku Konyaspor karşısında topa sahip olmayı bildiklerini ifade etti.

Torku Konyaspor'un tecrübeli bir takım olduğunu aktaran Ivkovic, "Geleceğe dair planları var. İyi olmak istiyorlar. Biz de oyunumuzla hedefimize yavaş yavaş yaklaşıyoruz. THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile oynayacağız. Bu maça odaklandık. Yarın bu maça hazırlanmaya başlayacağız" değerlendirmesinde bulundu.