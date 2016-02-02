Beyşehir Gölü kıyılarındaki iyileştirme süreci sürecek

KONYA (AA) - Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir Gölü kıyılarında başlatılan iyileştirme sürecinin devam edeceğini söyledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Beyşehir Gölü kıyılarındaki sazlıkların kesimi için tahsis edilerek ilçeye gönderilen sulak alan taşıtının Beyşehir Belediyesi ile Orman ve Su İşleri 8.Bölge Müdürlüğü arasında ortak kullanım devir protokolü imzalandı.

Beyşehir Belediye Başkanlığı'nı ziyaret eden Konya Orman ve Su İşleri 8.Bölge Müdürü Yılmaz Kocaman, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun'la birlikte ortak kullanım protokolüne imza attı.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, imzaların atılmasının ardından yaptığı açıklamada, tüm güzellikleri bünyesinde barındıran doğal yapısıyla ön plana çıkan Beyşehir'in "İç Anadolu'nun denizi" diye de adlandırılan Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'ne sahip olduğunu hatırlattı.

Beyşehir Gölü kıyılarında son yıllarda yaşanan ve giderek artan sazlanma sürecinin zamanla sahildeki doğal güzelliği yok etmeye başladığını vurgulayan Özaltun, Beyşehir Gölü kıyılarını tekrar eski temiz, güzel ve berrak günlerine kavuşturmak için İlçe Belediyesi olarak yaptıkları girişimler sonucunda gölle ilişkisi bulunan diğer kurumların da birtakım çalışmalar içerisine girmeye başladığını belirtti.

DSİ 4.Bölge Müdürlüğü tarafından göl kıyılarında başlatılan tahkimat çalışmalarına ek olarak kıyı kesimde oluşan istenmeyen sucul bitki, ot ve saz gibi habitatın kesimine yönelik çalışmalara da Beyşehir Belediyesi olarak başladıklarını aktaran Özaltun, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün de verilen izin, çalışmalar yönelik öneri ve tavsiyelerle bu faaliyetlere önemli katkılar sunduğunu belirtti.

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Babaoğlu'nun da desteğiyle Orman ve Su İşleri 8.Bölge Müdürü Yılmaz Kocaman ve beraberindeki bazı isimlerle birlikte bir süre önce Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nü ziyaret ettiklerini hatırlatan Özaltun, ardından Genel Müdür Nurettin Taş'ın talimatıyla Beyşehir Gölü'ne saz kesme makinesi olarak adlandırılan bir sulak alan taşıtının kazandırıldığını söyledi.

Göl kıyılarında Belediye personeli tarafından bir süredir insan gücüyle yürütülen çalışmalara Ankara'dan gönderilen bu tatlı su taşıtının katılmasıyla faaliyetlerin daha da hız ve ivme kazandığını vurgulayan Özaltun, kıyı kesimde devam eden iyileştirme çalışmalarının önümüzdeki süreçte de devam edeceğini belirtti.