Beyşehir'de doğaseverlerden kar yürüyüşü

KONYA (AA) - Beyşehir'de doğaseverler, Geleneksel Dikenli Huğlu Dikili Tepesi'ne kar yürüyüşü etkinliği gerçekleştirdi.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, gazetecilere yaptığı açıklamada, dernek bünyesinde faaliyet gösteren Beyşehir Doğa Yürüyüşleri Topluluğu tarafından düzenlenen etkinliğin bu yıl 4'üncüsünün gerçekleştirildiğini söyledi.

Etkinliğe Beyşehir'in yanısıra Konya'dan gelen doğaseverlerin de katıldığını belirten Büyükkafalı, "Etkinliği bu yıl, vefat eden doğasever Sadık Kızılkaya anısına düzenledik. Huğlu'da geçmiş yıllarda düzenlenen 3 etkinliğimizde de aramızdaydı, ancak 4'üncüsünde onun yokluğunda bu etkinliği gerçekleştirdik, bu vesile ile kendisini de anmış olduk" dedi.

Sömestr tatili nedeniyle etkinliğe yoğun katılım olduğunu belirten Büyükkafalı, bin 800 metre yüksekliğe sahip zirveye yer yer 50 santimetre kalınlığına ulaşan beyaz örtü arasında yürüyerek ulaştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yürüyüş molalarında kar keyfi de yaşadık. Poşetler üzerinde, kızaklarla kayarak, kar topu oynayarak karın her türlü eğlenceli yanını doğal ortamda yaşadık. Bu arada, doğadaki yaban hayvanları için de yanımızda getirdiğimiz ekmekleri muhtelif noktalara bıraktık. Onları da unutmamış olduk. Katılımcılara kar üzerindeki mangalda pişen sucuk ekmek ikramında bulunduk. Zirvede ise hep birlikte Türk bayrağı açtık. Beyşehir'in simgesi Anamas Dağı, Beyşehir Gölü ve çevre yerleşimlerin muhtelif doğal güzelliklerine zirveden tanıklık ettik, fotoğraflar çektik. Çok güzel, gidiş ve gelişi 6 kilometrelik parkurda karlar üzerinde tam kış tadında bir yürüyüş etkinliği oldu. Doğaseverlerin hepsi de çok mutlu ayrıldı."