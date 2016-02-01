Beyşehir'de kuduz şüphesiyle yakalanan köpek veteriner tarafından karantinaya alındı

KONYA (AA) - Beyşehir Belediyesi ekipleri kuduz olduğundan şüphelendikleri başı boş bir sokak köpeğini yakalayarak veterinere götürdü.
Beyşehir merkezde, anıt meydanında vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen belediye ekipleri, ağzından köpükler saçan ve salya akan bir sokak köpeğini, kuduz olabileceği şüphesiyle yakalayarak belediye veterinerine götürdü.
Veterinerin yaptığı incelemenin ardından köpeği, kuduz olabileceği şüphesiyle bir kafese koyarak karantinaya aldı. Veteriner hekim hayvanın zehirlenmiş olabileceğini de göz önünde bulundurarak, hayvana kesin tanı konana kadar gözlem altında tutulacağını açıkladı.