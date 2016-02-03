KONYA (AA) - Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun 2016 faaliyet programında yer alan Görme Engelliler Türkiye Satranç Şampiyonası Antalya'da düzenlendi.

Mevlana Engelliler Spor Kulübü Başkanı ve Görme Engelliler Spor Federasyonu Konya İl Temsilcisi Mustafa Kandemir, yaptığı açıklamada, turnuvaya Konya'dan 5 görme engelli spor kulübünden 26 sporcunun katıldığını söyledi.

Mevlana Engelliler Spor Kulübü sporcularının 6 bronz ve 1 de gümüş madalya aldıklarını anımsatan Kandemir, şöyle devam etti:

"Toplam 422 sporcunun katıldığı ve 4 kategoride düzenlenen müsabakalarda Mevlana Engelliler Spor Kulübü sporcusu Emre Ev, 9 maçın 8'ini kazandı ve ikisinde berabere kaldı. Genel kategoride Türkiye 2'incisi olan Emre Ev, turnuvada maç kaybetmeyen tek sporcu oldu. Ayrıca Mevlana Engelliler Spor Kulübü sporcularından Levent Vural genel kategoride 9 maçın yedisini kazanıp, birinde berabere kaldı, bir maçta da yenildi. Vural, Türkiye 3'üncüsü olarak turnuvayı tamamladı."

Kandemir, turnuvaya katılmalarına destek veren Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz teşekkür etti.