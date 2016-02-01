Hadziahmetovic, Torku Konyaspor'da

KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig takımlarından Torku Konyaspor, Bosna Hersek'in Zeljeznicar takımında forma giyen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp basın sözcüsü Ahmet Baydar, Torku Arena'da düzenlenen imza töreninde yaptığı açıklamada, ara transfer döneminin son gününde genç bir futbolcuyu kadrolarına kattıklarını söyledi.

Amir Hadziahmetovic ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladıklarını belirten Baydar, "18 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu Hadziahmetovic'i kadromuza kattığımız için mutluyuz. Futbol otoriteleri tarafından geleceğin önemli futbolcularından biri olacağı söylenen Hadziahmetovic'e kulübümüze 'hoş geldin' diyoruz" dedi.

Baydar, Skubic, Douglas, Emre Selen ve Hadziahmetovic ile transfer dönemini sonlandırdıklarını vurgulayarak, "Yeni transferlerimize bakıldığı zaman hepsi genç ve inşallah takımımıza uzun yıllar hizmet edecek isimler olarak görülmektedir. Zaten bu transferler günü kurtarmak için değil, uzun vadeli planlamada başarılı olmak için yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

Yeni transfer Amir Hadziahmetovic de Torku Konyaspor'a geldiği için mutlu olduğunu ifade etti.

Konya'ya gelmeden önce sezon başında Torku Konyaspor'a transfer olan eski takım arkadaşı Riad Bajic'ten bilgi aldığını aktaran Hadziahmetovic, "Takımın çok iyi olduğunu öğrendim. İnşallah ben de burada kendimi geliştireceğim ve takıma faydalı olmak için çalışacağım" diye konuştu.

Konuşmaların ardından yeşil-beyazlı formayı giyen Hadziahmetovic, kendisini Torku Konyasporlu yapan sözleşmeyi imzaladı.