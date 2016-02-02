Hasta keçiyi tedavisi için balıkçı teknesiyle adadan getirdiler

KONYA (AA) - Beyşehir Gölündeki Hacıakif Adasında hastalandığı için sürekli meleyen keçi, balıkçı teknesiyle gölün kıyısına getirilerek tedavi altına alındı.
Beyşehir'de yaşayan Ümit ve Yakup Eren adlı kardeşlerin, gölü içindeki Hacıakif adasına beslenmesi için bıraktıkları keçinin sürekli olarak çıkardığı acı sesleri duyarak, göl yüzeyinin buzla kaplı olmasına karşın adaya balıkçı teknesiyle buzları kırarak ulaştılar.
Adadaki hasta keçiyi balıkçı teknesiyle tekrar alarak adadan geri dönen kardeşler, daha sonra keçinin tedavisi için veteriner hekim çağırdı.