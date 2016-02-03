Karamanlı fotoğrafseverler Beyşehir'de buluştu

KONYA (AA) - Karamanlı fotoğrafseverler, Beyşehir ilçesinde düzenlenen fotoğraf etkinliğinde biraraya geldi.

Beyşehir Fotoğraf Topluluğu'nun (BEYFOT) Beyşehir'de ağırladığı Karaman Larende Fotoğraf Topluluğu üyeleri, geldikleri Beyşehir ilçesinde düzenlenen fotoğraf etkinliğine katıldı. Beyşehir Gölü'nün buz tutan kıyılarında balıkçıların ekmek parası için doğaya karşı gerçekleştirdiği zorlu mücadeleyi fotoğraf karelerine yansıtmaya çalışan Karamanlı fotoğrafseverler, balıkçıların portre çekimlerini de yaptı.

Beyşehir'in tarihi Eflatunpınar Hitit Kutsal Anıtı ile tarihi Eşrefoğlu Camisi'nde de çekimler yapan Karamanlı fotoğrafseverlerin son çekim mekanı ise Hüyük ilçesindeki Sonsuz Şükran Köyü oldu. Çavuş Mahallesi'nde sanatçılara ait kerpiç evlerin bulunduğu mekanda uzun süre mesai yapan konuk fotoğrafseverler, tarihi Taşköprü ve son olarak günbatımı çekimi de yaptıkları Beyşehir ve bölgesine hayran kaldıklarını dile getirdi.

Beyşehir Fotoğraf Topluluğu (BEYFOT) Başkanı Seyit Konyalı, gazetecilere yaptığı açıklamada, kısa bir süre aradan sonra BEYFOT'un Beyşehir'de yeniden fotoğraf sanatı etkinliklerine başladığını söyledi.

Yeni süreçte etkinliklere ara vermeden devam edeceklerini belirten Konyalı, "Bölgemizde fotoğraf kültürünü yaklaşık 10 yıllık bir çalışmanın sonrasında oluşturduk. Artık bölge insanımız da fotoğraf konusunda bizlere yardımcı olmakta ve birlikte Beyşehir'i ve çevresini dünyaya tanıtmaktayız.Yeni süreçte haftalık değerlendirme toplantıları, fotoğraf gösterileri, misafir fotoğrafçılar, sergiler ve bölgemizi tanıtan fotoğraf yarışmaları gibi etkinliklerimiz olacak.Bu hafta Karaman Larende Fotoğraf Topluluğu'nu ağırladık. Bir sonraki etkinliğimizde ise Adanalı fotoğrafçı dostlarımızı misafir edeceğiz.Ayrıca, Derebucak ilçemizde Derebucak Kaymakamlığı ve Derebucak Belediye Başkanlığı'nın tertiplediği ve bizim de destek verdiğimiz 'Kadrajda Derebucak var' isimli ulusal fotoğraf yarışmasının başvuruları da devam etmekte ve 6 Mayıs 2016 tarihine kadar yarışmaya katılmak isteyenler http://gencekortaokulu.meb.k12.tr adresinden şartnameye ulaşabilirler" dedi.