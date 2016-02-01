Karatay'da YGS deneme sınavları başladı

KONYA (AA) - Karatay Belediyesi bünyesinde Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından organize edilen 11. ve 12. sınıfların Türkiye Geneli Deneme Sınavının 1 Şubat itibarıyla başladığı bildirildi.



Karatay Kent Konseyi Başkanı Yusuf Güden, yaptığı açıklamada Celaleddin Karatay Gençlik Merkezinde üniversite sınavına hazırlanan 11. ve 12. sınıflar için ücretsiz düzenlenen sınavlara yoğun ilgi gösterildiğini söyledi.

Sınavların 5 gün süre ile devam edeceğini belirten Güden, "Sınavlar 160 dakika sürecek. Türkçe, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Din Kültürü, Temel Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji branşlarında toplam 160 soru çözecek olan öğrenciler, her puan türünde Türkiye ve il geneli sıralamalarını ve yüzdelik dilimlerini görebilecekler" dedi.

Öğrenciler de böyle bir hizmetten dolayı Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli'ye teşekkür etti.